Обладает ли весом дельфин, выпрыгнувший из воды? Объясните ответ.

Гость: Гость:

Так але набагато меншим адже вага - Р=mg маса - m=Vр тому їх не можна плутати (що часто й роблять) Р- це сила з якою діло діє на опру або розтягує підвіс так як дельфін у повітрі він діє на газ що знаходиться гавколо нього адже на нього тут діє 2 сили: сила тяжіння та архімедова сила, але так як густина газу мала адже сила архімедащо завжди напрямлена вгору) знаходиться за формулою = густина серед*р*о'бєм відповідь: ТАК Ком