Обладает ли весом дельфин, выпрыгнувший из воды? Объясните ответ.
Физика
Обладает ли весом дельфин, выпрыгнувший из воды? Объясните ответ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так але набагато меншим адже вага - Р=mg маса - m=Vр тому їх не можна плутати (що часто й роблять) Р- це сила з якою діло діє на опру або розтягує підвіс так як дельфін у повітрі він діє на газ що знаходиться гавколо нього адже на нього тут діє 2 сили: сила тяжіння та архімедова сила, але так як густина газу мала адже сила архімедащо завжди напрямлена вгору) знаходиться за формулою = густина серед*р*о'бєм відповідь: ТАК Ком
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