Напишите сложный план описание помещения , материалы для описания и сочинение. за??анее огромное спасибо!!!!!!

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Напишите сложный план описание помещения , материалы для описания и сочинение. за??анее огромное спасибо!!!!!!
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Гость:
Е,ли ты думаешь если это я взял из интернета это я отправил в интернет
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