Поставить правильно ударение в пословицах: Одежда лучше новая, а друг старый. Не о??ежда красит человека, а добрые дела. Встречают по одежке, а провожают по уму.
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Поставить правильно ударение в пословицах: Одежда лучше новая, а друг старый. Не о??ежда красит человека, а добрые дела. Встречают по одежке, а провожают по уму.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ГИроскутер-большая буква значит ударение одЕжда лУчше нОвая, а дрУг стрЫй не одЕжда крАсит чЕловека, а дОбрые делА встречАют по одЁжке, а провожАют по умУ
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