Поставить правильно ударение в пословицах: Одежда лучше новая, а друг старый. Не о??ежда красит человека, а добрые дела. Встречают по одежке, а провожают по уму.

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Поставить правильно ударение в пословицах: Одежда лучше новая, а друг старый. Не о??ежда красит человека, а добрые дела. Встречают по одежке, а провожают по уму.

Автор: Гость