10 речень зі звертаннями із поезій Тараса Шевченка.

Гость: Гость:

1.Катерино,серце моє! Лишенько з тобою! Де ти в світі подінешся З малим сиротою? 2.Не хочу я панувати, Не піду я,мамо! Рушниками, що придбала, Спусти мене в яму. 3.Плавай,плавай,лебедонько, По синьому морю, Рости,рости,тополенько, Все вгору та вгору! 4.Сини мої,гайдамаки! Світ широкий,воля,- Ідіть, сини, погуляйте, Пошукайте долі. 5.Ой Дніпре мій,Дніпре,широкий та дужий! Багато ти,батьку,у море носив козацької крові;ще понесеш, друже! 6.Вибачайте, люде добрі, Що казацьку славу Так навмання розказую, без книжної справи. 7.Світе тихий, краю милий, Моя Україно! За що тебе сплюндровано, За що,мамо, гинеш? 8.Чигрине,Чигрине, Мій друже єдиний, Проспав єси степи, ліси і всю Україну. 9.Ой тумане,тумане, - Мій латаний талане! Чому мене не сховаєш Отут серед лану? 10.І вам слава,сині гори, Кригою окуті. І вам, лицарі великі, Богом не забуті.