10 самх важных фактов о Рюрике!!!!!!!! ОЧЕНЬ ВАЖНО!!!!!!!!

Гость: Гость:

1Полулегендарнийц варяг 2Родоначальник рюриковичей 3князь новгородський 862-879 4первий правитель руси 5глава династии которая правила больше 700 лет рускими землями 6один из мелких датских конунгов 7 син уміли більше нз