10 самх важных фактов о Рюрике!!!!!!!! ОЧЕНЬ ВАЖНО!!!!!!!!
История
10 самх важных фактов о Рюрике!!!!!!!! ОЧЕНЬ ВАЖНО!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1Полулегендарнийц варяг 2Родоначальник рюриковичей 3князь новгородський 862-879 4первий правитель руси 5глава династии которая правила больше 700 лет рускими землями 6один из мелких датских конунгов 7 син уміли більше нз
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