Сочинение на тему человек и природа в сказке-были м.пришвина кладовая солнца пож??луйста умоляю помогите 35 БАЛЛОВ!!!!!!!!!!!!

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Великая любовь писателя к природе родилась из его любви к человеку. Это видно в сказке-были Михаила Михайловича Пришвина "Кладовая солнца". Писателя считают повествователем и певцом радостной жизни природы. Пришвин очень талантливо описывает взаимоотношения природы и человека. Он от всей души любил природу: каждое дерево, растение, животное и птицу. Потеря любой, даже маленькой, частички природы невосполнима и горестна. Красивы, ярки и чудесны описания картин природы в сказке-были М.М. Пришвина «Кладовая солнца», в этих картинах интересна и важна любая деталь. Пришвин подробно описывает растения на Блудовом болоте, где растут полезные для здоровья человека ягоды и травы. Из его рассказа мы узнали, насколько полезна вкусная ягода клюква, где она растет и когда ее собирают: «Кислая и очень полезная для здоровья ягода клюква растет в болотах летом, а собирают ее поздней осенью». Но самой сладкой эта ягода бывает тогда, «когда она перележит зиму под снегом».