Меня интересует как правильно находить второстепенные члены предложение .

Русский язык
Меня интересует как правильно находить второстепенные члены предложение .
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Автор: Гость
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Гость:
Если ты найдешь главные члены то остальные второстепенные
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