Меня интересует как правильно находить второстепенные члены предложение .
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Меня интересует как правильно находить второстепенные члены предложение .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если ты найдешь главные члены то остальные второстепенные
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