Чем тапографическая карта похожа на физическую

География
Чем тапографическая карта похожа на физическую
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Автор: Гость
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Гость:
Тем что там есть буква ф (извини, не удержалась)
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