Чем тапографическая карта похожа на физическую
География
Чем тапографическая карта похожа на физическую
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тем что там есть буква ф (извини, не удержалась)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Срочно в банках сидят жуки и пауки их общее количество ножек 54 у каждого паука по 8 ног а у каждого жука по 6. Сколько в банках может быть жуков а...
Українська мова
Математика
Художник изготовил 35 багетов, что составило 5 /8 всех его багетов. Сколько багетов ему ещё осталось сделать?
Русский язык