Художник изготовил 35 багетов, что составило 5 /8 всех его багетов. Сколько багетов ему ещё осталось сделать?

Математика
Художник изготовил 35 багетов, что составило 5 /8 всех его багетов. Сколько багетов ему ещё осталось сделать?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
35 багетов - 5/8 х - 3/8 х=(35*3/8)/(5/8)=35*3/8*8/5=(35*3)/5=21 Ответ: 21
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