Художник изготовил 35 багетов, что составило 5 /8 всех его багетов. Сколько багетов ему ещё осталось сделать?

Математика

Художник изготовил 35 багетов, что составило 5 /8 всех его багетов. Сколько багетов ему ещё осталось сделать?

Автор: Гость