Найдите значение выражений 50:b,20:b,80:b, если b=10
Математика
Найдите значение выражений 50:b,20:b,80:b, если b=10
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 50 : 10 = 5 2. 20 :10 = 2 3. 80 : 10 = 8
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