Помогите пожалуйста составить предложение с порядковым числительным 9000000

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Помогите пожалуйста составить предложение с порядковым числительным 9000000
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Когда-то в Москве жило девять миллионов жителей.
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