Решите задачу: до остановки автобус ехал 2/5 ч, а на оставшийся путь он затратил на 3/20 ч. меньше. Сколько времени занял весь маршрут, если на остановке автобус стоял 1/12 ч.? Ответ выразите в часах и минутах.

Математика

Решите задачу: до остановки автобус ехал 2/5 ч, а на оставшийся путь он затратил на 3/20 ч. меньше. Сколько времени занял весь маршрут, если на остановке автобус стоял 1/12 ч.? Ответ выразите в часах и минутах.

Автор: Гость