Решите задачу: до остановки автобус ехал 2/5 ч, а на оставшийся путь он затратил на 3/20 ч. меньше. Сколько времени занял весь маршрут, если на остановке автобус стоял 1/12 ч.? Ответ выразите в часах и минутах.
Математика
Решите задачу: до остановки автобус ехал 2/5 ч, а на оставшийся путь он затратил на 3/20 ч. меньше. Сколько времени занял весь маршрут, если на остановке автобус стоял 1/12 ч.? Ответ выразите в часах и минутах.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
60:5×2=24(мин) 60:20×3=9(мин) 24-9=15(мин) 60:12=5(мин) 24+9+5=38(мин) 38мин=19/30ч
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