Помогите прошу номер 1103
Математика
Помогите прошу номер 1103
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 3 - (20/27+14/27)=3 - 34/27 = 2 27/27 -1 7/27 = 1 20/27 2) 5 - 10/22 =4 + 1 - 10/22= 4+1-10/22=4+12/22=4 6/11 3)4 - 28 /25= 3 25/25 - 1 3/25 = 2 22/25 4) 8 - 25/40 =7+1-5/8 = 7+3/8 =7 3/8
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