Из вершины прямого угла АВС проведен луч ВD, так что угол АВD составляет 5/18 угла АВС. найдитн угол DВС

Математика

Из вершины прямого угла АВС проведен луч ВD, так что угол АВD составляет 5/18 угла АВС. найдитн угол DВС

Автор: Гость