Из вершины прямого угла АВС проведен луч ВD, так что угол АВD составляет 5/18 угла АВС. найдитн угол DВС
Математика
Из вершины прямого угла АВС проведен луч ВD, так что угол АВD составляет 5/18 угла АВС. найдитн угол DВС
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