1.26. Массовая доля растворенных солей в некотором образце морской воды составляет 3,3%. Определите массу солей, со¬держащихся в 100,0 л такой воды (р = 1,12 г/мл)
Химия
1.26. Массовая доля растворенных солей в некотором образце морской воды составляет 3,3%. Определите массу солей, со¬держащихся в 100,0 л такой воды (р = 1,12 г/мл)
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