4 номер по биологии 6 класс Помогите срочно
Биология
4 номер по биологии 6 класс Помогите срочно
Ответ(ы) на вопрос:
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Хламидомонада Отдел: Зелёные водоросли Класс: Хлорофициевые Семейство: Хламидомонадовые Род: Хламидомонада Вид: хламидомонада снежная ______________________________________ кукушкин лен Отдел: Моховидные Класс: Polytrichopsida Doweld, Семейство: Polytrichaceae Schwägr. Род: Кукушкин лён Вид: Кукушкин лён обыкновенный ________________________________________ Хвощ полевой Отдел: Папоротниковидные Класс: Хвощёвые Семейство: Хвощёвые Род: Хвощи Вид: Хвощ полевой _________________________________________ Сосна сибирская Отдел: Хвойные Класс: Хвойные Семейство: Сосновые Род: Сосна Вид: Сосна сибирская кедровая ________________________________________ горох посевной Отдел: Цветковые Класс: Двудольные Семейство: Бобовые Род: Горох Вид: Горох посевной
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