ПОМОГИТЕ треугольник АВС, у которого АС=6, угол А= 75 градусов , угол В= 30 градусов, вп??сан в окружность. Найдите длины дуг окружности, концами которых являются вершины треугольника
Геометрия
ПОМОГИТЕ треугольник АВС, у которого АС=6, угол А= 75 градусов , угол В= 30 градусов, вп??сан в окружность. Найдите длины дуг окружности, концами которых являются вершины треугольника
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