В строительном котловане 600 гл грунтовых вод.был включен еоасос, который может выкачать 20 гл воды в час однако каждый час примерно 5 гл воды прибывает вновь.за сколько часов вода из котлована будет выкачана?

Математика

В строительном котловане 600 гл грунтовых вод.был включен еоасос, который может выкачать 20 гл воды в час однако каждый час примерно 5 гл воды прибывает вновь.за сколько часов вода из котлована будет выкачана?

Автор: Гость