В строительном котловане 600 гл грунтовых вод.был включен еоасос, который может выкачать 20 гл воды в час однако каждый час примерно 5 гл воды прибывает вновь.за сколько часов вода из котлована будет выкачана?
Математика
В строительном котловане 600 гл грунтовых вод.был включен еоасос, который может выкачать 20 гл воды в час однако каждый час примерно 5 гл воды прибывает вновь.за сколько часов вода из котлована будет выкачана?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Откачивает 20, а прибывает 5 - значит всего вода убывает на 20-5=15 Время осушения 600 : 15 = 40 часов - ОТВЕТ
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