Спишите текс без ошибок .первое предложение разбери по членам предложения . Зимн??м каникулы я провёл у дяди Серёжи .однажды вышли мы из лесной старожке .ночью занисло лес пушистом снегом. Надо расчистить тропинку к сторожке ....

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Спишите текс без ошибок .первое предложение разбери по членам предложения . Зимн??м каникулы я провёл у дяди Серёжи .однажды вышли мы из лесной старожке .ночью занисло лес пушистом снегом. Надо расчистить тропинку к сторожке .весило работать вместе.а потом налыжах скользить по гладкой дорожке .наднами синие небо. С него гледят лучи сонцв красивы деревья в зимней одежки .задень ветку-и политии тебе влицо мяхкий снег.

Автор: Гость