Спишите текс без ошибок .первое предложение разбери по членам предложения . Зимн??м каникулы я провёл у дяди Серёжи .однажды вышли мы из лесной старожке .ночью занисло лес пушистом снегом. Надо расчистить тропинку к сторожке ....
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Спишите текс без ошибок .первое предложение разбери по членам предложения . Зимн??м каникулы я провёл у дяди Серёжи .однажды вышли мы из лесной старожке .ночью занисло лес пушистом снегом. Надо расчистить тропинку к сторожке .весило работать вместе.а потом налыжах скользить по гладкой дорожке .наднами синие небо. С него гледят лучи сонцв красивы деревья в зимней одежки .задень ветку-и политии тебе влицо мяхкий снег.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зимние(определение) каникулы(дополнение) я(подлежащее) провел(сказуемое) у(предлог) дяди Сережи(дополнение).
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