Кто ответит, того я обниму 2-ой номер
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Кто ответит, того я обниму 2-ой номер
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Гость:
The Russian State Library has been around since 1862 . It is recognised as the second largest in the world. And surely it can best represent 43 million items in 247 languages of the world. It also includes significant manuscript books. Every day about 5000 readers visit this library packed with the most intelligent and interesting books !
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