Помогите сделать все задания пожалуйста
Русский язык
Помогите сделать все задания пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-д 2-д 3-а 4-в 5-в 6-д 7-д 8-23
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Английский язык
Математика
В строительном котловане 600 гл грунтовых вод.был включен еоасос, который может выкачать 20 гл воды в час однако каждый час примерно 5 гл воды приб...
Русский язык
Спишите текс без ошибок .первое предложение разбери по членам предложения . Зимн??м каникулы я провёл у дяди Серёжи .однажды вышли мы из лесной с...