Арифметическая прогрессия задана условиями: а1= -9, а(n + 1) = аn + 4. Найдите сумму первы?? 16 её членов.
Математика
Арифметическая прогрессия задана условиями: а1= -9, а(n + 1) = аn + 4. Найдите сумму первы?? 16 её членов.
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