Реши уравнения с объяснениями х+45=90+7
Математика
Реши уравнения с объяснениями х+45=90+7
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х+45 = 90+7 х+45=97 х=97-45 х=52 проверка 52+45 = 90+7 97=97
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