Назовите самые большие отделы головного мозга у каждого класса позвоночных животных.
Биология
Назовите самые большие отделы головного мозга у каждого класса позвоночных животных.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Самые большие отделы головного мозга:у рыб-это мозжечок,у земноводных-это передний мозг,у пресмыкающихся-это продолговатый мозг,у птиц-это передний мозг,у млекопитающихся-это передний мозг.
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