Высота березы составляет одну четвертую высоты эквадиптого дерева На сколько метров берёза ниже эквалипта если эквалипт имеет высоту 100 м

Математика

Высота березы составляет одну четвертую высоты эквадиптого дерева На сколько метров берёза ниже эквалипта если эквалипт имеет высоту 100 м

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