Высота березы составляет одну четвертую высоты эквадиптого дерева На сколько метров берёза ниже эквалипта если эквалипт имеет высоту 100 м

Математика
Высота березы составляет одну четвертую высоты эквадиптого дерева На сколько метров берёза ниже эквалипта если эквалипт имеет высоту 100 м
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)1/4*100=25м высота березы; 2)100-25=75м береза ниже эвкалипта; Ответ:на 75м.
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Математика
Высота березы составляет одну четвертую высоты эквадиптого дерева На сколько метров берёза ниже эквалипта если эквалипт имеет высоту 100 м
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