Помогите ,пожалуйста,очень срочно.Заранее спасибо! 3. Виділіть складносурядне ре??ення. а)Кирило лишився сам і байдужно дивився, як ніч обгортала садок - чорна, густа і тепла (М. Коцюбинський). б)Посріблені ліси окуталися ...

Українська мова

Помогите ,пожалуйста,очень срочно.Заранее спасибо! 3. Виділіть складносурядне ре??ення. а)Кирило лишився сам і байдужно дивився, як ніч обгортала садок - чорна, густа і тепла (М. Коцюбинський). б)Посріблені ліси окуталися тінню, а небосхил горить і віти золотить (М. Рильський). в)А хіба не святим став той день, коли ти сам торкався до чепіг і проводив свою першу борозну? (М. Стельмах) г)А там, де сонце торкнулось вершечків дерев, листя спалахну¬ло золото-зеленим вогнем і стало прозорим, як скло (М. Ко¬цюбинський ). 4. Яке з наведених складносурядних речень має спільний друго¬рядний член? а) Минуло кілька недовгих хвилин, і вони сиділи поруч над водою, в гущавині дикого терника на камені (С. Васильченко). б)Був час обідньої перерви — і все живе поховалося в загінки, вщухло, принишкло (О. Гончар). в)Співають ідучи дівчата, а матері вечерять ждуть (Т. Шев¬ченко). г)Де-не-де біля вирв сивіє безводний полин або кущиться па¬хучий чебрець (О. Гончар). 5. У якому з поданих речень сполучник і з'єднує частини склад¬носурядного речення? а)Пшениця валиться йому на плече; з колосків бризкає золоте зерно, сиплеться на чорні кучері, на білу сорочку і падає додолу (І. Нечуй-Левицький). б)В одну мить розсунувся простір і стали ближчими зорі (Ю. Мушкетик). в)Поліссям пахне ліс, не полином, не чужиною і не приворо¬том (Л. Горлач). г)Закликав червень чарівну теплінь у тихий сад і у поля без¬краї (П. Филипович). 6. Яке з поданих речень — складносурядне, частини якого поєдна¬ні єднальним сполучником? а)Спустився вечір, і одразу похолоднішало (О. Гончар). б)Надвечір хмари опустилися нижче, а тополі над селом пови¬щали і набрали войовничого вигляду (Г. Тютюнник). в)Ви побачите сонячно розтрушений на снігу ліщиновий цвіт, а під снігом почуєте зненацька якийсь схлип (М. Стель¬мах ). г)Скинеться зрідка у воді рибина, або нічний птах залопоче у темряві крилами (Б. Антоненко-Давидович). 7. Знайдіть складносурядне речення, у якому прості речення по¬єднані протиставним сполучником. а)Вони завмерли, ніби ковтнули міцної отрути і вона їм забила дух (Ю. Яновський). б)Хомиха сиділа на порозі, поглядала на битий шлях та пиль¬нувала над роботою (І. Нечуй-Левицький). в)Остап із Соломією сіли під вербою, але їм не говорилось (М. Коцюбинський). г)Щодень приносив лагідніші подихи вітер і зеленіла на па¬горбках земля (М. Олійник). 8. Виділіть складносурядне речення, у якому прості речення по¬єднані розділовим сполучником. а)То вітерець дихне по ниві, то коник в житі засюрчить, то бджілка радісно з добутком, злетівши з квітки, задзижчить (Л. Глібов ). б)І він до сонця руки підійняв, але й воно сміялося зрадливо... (М. Рильський) в)Хліборобові було й жито хлюпне в душу, і льон у ній за¬цвіте, і жайворонок полоскоче, і перепілка зів'є гніздечко (Ю. Мушкетик ). г)Повертаюсь додому, а на душі розпускаються теплі, ніжно- щирі пелюстки (М. Івченко). 9. У якому реченні неправильно розставлено розділові знаки? а)Важким холодним сном спала земля, а високо над нею при¬таїлись зорі (М. Стельмах). б)Лише зашерхоче десь суха зелена ящірка, пробігаючи в траві, бризнуть врізнобіч з-під ніг коники-ковалі, та ще жайворонки дзюркочуть у тиші... (О. Гончар) в)Пісня давня, пригашена, та осінній вітер продув на їй курявий пил і засвітилась вона золотим блиском (С. Васильченко). г)І жмуриться вікнами наша хатина, і шепче задумливий сад (А. Малишко). 10. Виділіть речення, у якому правильно розставлені розділові знаки. а)Подвір'я аж сяяло чистотою і острівці квітів цвіли по ньому там і там (М. Красуцький). б)Сонце вже над самісіньким обрієм виглянуло з білорибиці- хмари і море знову заграло золотаво і весело (Ю. Збана- цький). в)Ще синій ліс не взеленів, але квіток проріст уже підняв і розрізнив торішній злеглий лист (П. Тичина). г)Поникли береги осінні, дерева гаснуть мов свічки та в ясно- сивім павутинні летять маленькі павучки (М. Рильський). 11. Якій зі схем відповідає подане речення? Пообіч колосились хліба, та до жнив ще було далеченько (Ю. Зба- нацький). а)[], та[]ще[]; в) [ ] та [ ] [ ]; б) [ ], до [ ]; г) [ ], та [ ]. 12. Виділіть речення, яке не є складносурядним. а)Чи блищить ріка глибока, чи шумить під вітром сад, чи рум'янить вітер щоки в молодесеньких дівчат (В. Сосюра). б)І знову чи то снилося, чи виділось насправді (Ю. Збана- цький). в)Чи в степах пломеніють пожари, чи жар-птиця війнула крилом? (М. Нагнибіда) г)Вночі важко було вгадати, чи є близько від цього місця велика оселя (М. Трублаіні)

Автор: Гость