Площадь прямоугольника 32 см2, а его периметр 24 см. Какими могут быть длины его стор??н? Найди карточку с верным ответом. 16 СМ И 2 СМ, 1 СМ И 32 СМ, 9 СМ И 3 СМ, 8 СМ И 4 СМ, 7 СМ И 5 СМ.
Математика
Площадь прямоугольника 32 см2, а его периметр 24 см. Какими могут быть длины его стор??н? Найди карточку с верным ответом. 16 СМ И 2 СМ, 1 СМ И 32 СМ, 9 СМ И 3 СМ, 8 СМ И 4 СМ, 7 СМ И 5 СМ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8 и 4 см. Методом подбора с легкостью решила))
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