Площадь прямоугольника 32 см2, а его периметр 24 см. Какими могут быть длины его стор??н? Найди карточку с верным ответом. 16 СМ И 2 СМ, 1 СМ И 32 СМ, 9 СМ И 3 СМ, 8 СМ И 4 СМ, 7 СМ И 5 СМ.

Математика

Площадь прямоугольника 32 см2, а его периметр 24 см. Какими могут быть длины его стор??н? Найди карточку с верным ответом. 16 СМ И 2 СМ, 1 СМ И 32 СМ, 9 СМ И 3 СМ, 8 СМ И 4 СМ, 7 СМ И 5 СМ.

Автор: Гость