От пристани отошел теплоход со скоростью 24 км\ч.Через 2 часа от этой пристани отошёл 2 теплоход со скоростью 30 км\ч.Через 2 часа от этой пристани отошёл 2 теплоход со скоростью 30 км\ч.Через сколько часов 2 теплоход догонит п...
Математика
От пристани отошел теплоход со скоростью 24 км\ч.Через 2 часа от этой пристани отошёл 2 теплоход со скоростью 30 км\ч.Через 2 часа от этой пристани отошёл 2 теплоход со скоростью 30 км\ч.Через сколько часов 2 теплоход догонит первый?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х ч - время, за которое 2й теплоход догонит 1й 30х км - путь 2го теплохода 24*2+24х км - путь 1го теплохода Теплоходы прошли равные расстояния 48+24х=30х 6х=48 х=8 ответ: через 8 ч
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