От пристани отошел теплоход со скоростью 24 км\ч.Через 2 часа от этой пристани отошёл 2 теплоход со скоростью 30 км\ч.Через 2 часа от этой пристани отошёл 2 теплоход со скоростью 30 км\ч.Через сколько часов 2 теплоход догонит п...

Математика
От пристани отошел теплоход со скоростью 24 км\ч.Через 2 часа от этой пристани отошёл 2 теплоход со скоростью 30 км\ч.Через 2 часа от этой пристани отошёл 2 теплоход со скоростью 30 км\ч.Через сколько часов 2 теплоход догонит первый?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х ч - время, за которое 2й теплоход догонит 1й 30х км - путь 2го теплохода 24*2+24х км - путь 1го теплохода Теплоходы прошли равные расстояния 48+24х=30х 6х=48 х=8 ответ: через 8 ч 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
В программе "Черепашка" надо создать букву "Д" помогите с координатами
Ответить
Окружающий мир
Кем друг другу являются Гусляры?
Ответить
Английский язык
помогите пожалуйста!!!!!!!!!
Ответить
География
Чем тапографическая карта похожа на физическую
Ответить
Математика
Срочно в банках сидят жуки и пауки их общее количество ножек 54 у каждого паука по 8 ног а у каждого жука по 6. Сколько в банках может быть жуков а...
Ответить