От пристани отошел теплоход со скоростью 24 км\ч.Через 2 часа от этой пристани отошёл 2 теплоход со скоростью 30 км\ч.Через 2 часа от этой пристани отошёл 2 теплоход со скоростью 30 км\ч.Через сколько часов 2 теплоход догонит п...

Математика

От пристани отошел теплоход со скоростью 24 км\ч.Через 2 часа от этой пристани отошёл 2 теплоход со скоростью 30 км\ч.Через 2 часа от этой пристани отошёл 2 теплоход со скоростью 30 км\ч.Через сколько часов 2 теплоход догонит первый?

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