Правильно написане іншомовне слово: піцца, аллея, масса, ванна. Правильний тільки 1 варіант.
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Правильно написане іншомовне слово: піцца, аллея, масса, ванна. Правильний тільки 1 варіант.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Аллея. Це слово написано правильно!
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