10 слов с глоголо по русскому языку
Русский язык
10 слов с глоголо по русскому языку
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Миша читает аня пишит рома говарит саша слушает
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В трех ящиках 90 кг. гвоздей. В первом и во втором ящиках 66 кг, а во втором и в третьем 54 кг. Сколько килограммов гвоздей в каждом ящике?
Математика
Одна швея может выполнить работу за 4 часа, другая за 5 часов. Какую часть работы он?? выполнят, работая вместе, за 2 часа? За 3\4 часа?
Окружающий мир
Математика