Две моторные лодки в 14.00 отошли от причала на озере в противоположных направления??. Скорость первой лодки 28км/ч. через 30 мин расстояние между ними было 26км500м. найди скорость второй лодке.

Математика

Две моторные лодки в 14.00 отошли от причала на озере в противоположных направления??. Скорость первой лодки 28км/ч. через 30 мин расстояние между ними было 26км500м. найди скорость второй лодке.

Автор: Гость