Две моторные лодки в 14.00 отошли от причала на озере в противоположных направления??. Скорость первой лодки 28км/ч. через 30 мин расстояние между ними было 26км500м. найди скорость второй лодке.
Математика
Две моторные лодки в 14.00 отошли от причала на озере в противоположных направления??. Скорость первой лодки 28км/ч. через 30 мин расстояние между ними было 26км500м. найди скорость второй лодке.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 28 км/час х 1/2 часа = 14 км - ппрошла первая лодка за 30 мин. 2) 26.5 км - 14 км = 12.5 км - прошла вторая за 30 мин 3) 12.5 км : 1/2 часа = 25 км/час - скорость второй лодки
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