Сумма двух чисел больше одного из них на 12 и больше другого на 18.Найди эту сумму.
Математика
Сумма двух чисел больше одного из них на 12 и больше другого на 18.Найди эту сумму.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Допустим сумма двух чисел равна (18+12)=30 сумма 30 больше первого числа на 12 проверяем 30-18=12 подошло сумма 30 больше второго числа на 18 проверяем 30-12=18 подошло
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