Периметр прямоугольника 100мм. Длина 3 см . Узнайте ширину . Помогите плиз
Математика
Периметр прямоугольника 100мм. Длина 3 см . Узнайте ширину . Помогите плиз
Ответ(ы) на вопрос:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Один из углов равнобедренного треугольника равен 65градусов. Найдите основные углы? Заранее Спасибо!!
Русский язык
К словам перемещение, разветвляются, изгибаются, завихрение подберите однокоренные слова пожалуйста!
Английский язык
Русский язык
Подчеркнуть безударная гласная в слове тарелка,герой,завод,картина,комната,квартира,лопата,магазин,мальчик