Периметр прямоугольника 100мм. Длина 3 см . Узнайте ширину . Помогите плиз

Математика
Периметр прямоугольника 100мм. Длина 3 см . Узнайте ширину . Помогите плиз
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