Один из углов равнобедренного треугольника равен 65градусов. Найдите основные углы? Заранее Спасибо!!

Геометрия
Один из углов равнобедренного треугольника равен 65градусов. Найдите основные углы? Заранее Спасибо!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Т.к. Треугольник равнобедренный, второй угол = 65 градусов. Третий =. 180- 65*2 = 50 градусов Второй вариант: (180-65):2= 115:2= 57,5 градусов 1 угол 65 градусов, два других по 57,5 Скорее всего первый вариант будет правильнее.
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