Том Сойер т Гек Финн нашли клад из золотых монет и драгоценных камней. Том раздели?? клад на две равные,по его мнению,части, а Гек выбрал себе часть, которая ему понравилась больше. Понятно, что при этом оба мальчика были довол...

Математика

Том Сойер т Гек Финн нашли клад из золотых монет и драгоценных камней. Том раздели?? клад на две равные,по его мнению,части, а Гек выбрал себе часть, которая ему понравилась больше. Понятно, что при этом оба мальчика были довольны результатами раздела. Придумайте, как разделить клад на троих, чтобы каждый из них считал,что получил не меньше его трети.

Автор: Гость