Плз!!!! Помогите !! Дан куб диагональ которого равна 3 см Соеденив центр куба с его вершинами получим 6 конгруентных пирамид Чему равен обьем каждой из них.
Математика
Плз!!!! Помогите !! Дан куб диагональ которого равна 3 см Соеденив центр куба с его вершинами получим 6 конгруентных пирамид Чему равен обьем каждой из них.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Найдём объём куба и разделим его на 6. знаем, что квадрат диагонали прямоугольного параллелепипеда равен сумме квадратов трёх его измерений: 3²=х²+х²+х², т. е. 9=3х², х²=9/3, х²=3, х=√3. Vкуба = х³, Vкуба=√3³=3√3. объём пирамиды равен3√3:6= √3/2
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