Какую часть стены маляр покрасит за час,если всю стену он покрасил. а)за 3 и 3/5 б) за 1 и 1/2
Математика
Какую часть стены маляр покрасит за час,если всю стену он покрасил. а)за 3 и 3/5 б) за 1 и 1/2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 1 : 3 3/5 часа =1 : 18/5=1*5/18=5/18 часть ( покрасит за 1 час) 2) 1 : 1 1/2часа = 1 : 3/2=1*2/3=2/3 части ( покрасит за час).
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Том Сойер т Гек Финн нашли клад из золотых монет и драгоценных камней. Том раздели?? клад на две равные,по его мнению,части, а Гек выбрал себе част...
Математика
Плз!!!! Помогите !! Дан куб диагональ которого равна 3 см Соеденив центр куба с его вершинами получим 6 конгруентных пирамид Чему равен обьем каждо...
Геометрия
Один из углов равнобедренного треугольника равен 65градусов. Найдите основные углы? Заранее Спасибо!!