Какую часть стены маляр покрасит за час,если всю стену он покрасил. а)за 3 и 3/5 б) за 1 и 1/2

Математика

Какую часть стены маляр покрасит за час,если всю стену он покрасил. а)за 3 и 3/5 б) за 1 и 1/2

Автор: Гость