Помогите как сделать номер 14(я не поняла хотя объяснили ,походу я тупая)
Математика
Помогите как сделать номер 14(я не поняла хотя объяснили ,походу я тупая)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
53 м 21 см=53*100+21=5321см 5321см=5321см значит 5321см=53м21см 708дм=708*10=7080см 7080см=7080см 7080см=708дм 2м²=2*10000=20000см² 20000см²>1000см² 2м²>1000cм² 79т1ц=79*10+1=791ц 7910ц>791ц 7910ц>79т1ц 6мин=6*60=360сек 3600с>360c 3600c>6мин 7ч=7*60=420мин 425мин>420мин 425мин>7ч
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