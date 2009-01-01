Сообщение про Японию за 2 класс.

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Япо́ния —островное государство в Восточной Азии. Находится в Тихом океане к востоку от Японского моря, Китая, Северной и Южной Кореи, России. Занимает территорию отОхотского моря на севере до Восточно-Китайского моря и Тайваня на юге страны. Япония расположена на Японском архипелаге, состоящем из 6852 островов. Четыре крупнейших острова — Хонсю, Хоккайдо, Кюсю иСикоку — составляют 97 % общей площади архипелага. Большинство острововгорные, многие вулканические. Высшая точка Японии — вулкан Фудзияма (3776 м). С населением более 126 миллионов человек Япония занимает десятое место в мире. Большой Токио, включающий в себя столицу Японии Токио и несколько близлежащих префектур, с населением более 30 миллионов человек являетсякрупнейшей городской агломерацией в мире. Являясь великой экономической державой, Япония занимает третье место в мире по номинальному ВВП ичетвёртое по ВВП, рассчитанному попаритету покупательной способности. Япония является четвёртым по величине экспортёром и шестым по величине импортёром. Япония — развитая страна с очень высоким уровнем жизни (семнадцатое место по индексу развития человеческого потенциала). В Японии одна из самых высоких ожидаемых продолжительностей жизни (в 2009 году она составляла 82,12 года) и один из самых низких уровнеймладенческой смертности. Япония входит в число стран — членов «Большой семёрки» и АТЭС, а также регулярно избирается непостоянным членом Совета Безопасности ООН. Хотя Япония официально отказалась от своего права объявлять войну, она имеетбольшую современную армию, которая используется в целях самообороны и в миротворческих операциях. Япония является единственной страной в мире, против которой было примененоядерное оружие.