10. Укажите верный ответ: Хлорофилл в листьях папоротника находится в хроматофорах/в хлоропластах. Спорангии у папоротника расположены на верхней/нижней стороне листьев. Водоросли относятся к высшим/низшим растениям.
Биология
10. Укажите верный ответ: Хлорофилл в листьях папоротника находится в хроматофорах/в хлоропластах. Спорангии у папоротника расположены на верхней/нижней стороне листьев. Водоросли относятся к высшим/низшим растениям.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хлоропласты а вот второе боюсь неправильно скажу
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Английский язык
Другие предметы