10. Укажите верный ответ: Хлорофилл в листьях папоротника находится в хроматофорах/в хлоропластах. Спорангии у папоротника расположены на верхней/нижней стороне листьев. Водоросли относятся к высшим/низшим растениям.

Биология
10. Укажите верный ответ: Хлорофилл в листьях папоротника находится в хроматофорах/в хлоропластах. Спорангии у папоротника расположены на верхней/нижней стороне листьев. Водоросли относятся к высшим/низшим растениям.
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Гость:
Хлоропласты а вот второе боюсь неправильно скажу
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