10. Укажите верный ответ: Хлорофилл в листьях папоротника находится в хроматофорах/в хлоропластах. Спорангии у папоротника расположены на верхней/нижней стороне листьев. Водоросли относятся к высшим/низшим растениям.

Биология

10. Укажите верный ответ: Хлорофилл в листьях папоротника находится в хроматофорах/в хлоропластах. Спорангии у папоротника расположены на верхней/нижней стороне листьев. Водоросли относятся к высшим/низшим растениям.

Автор: Гость