Как будет по английски циркуль

Английский язык
Как будет по английски циркуль
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Compass? странно да?)
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