Пожалуйста, составьте предложения со словами отрезать, дать,потерять, увидеть, ра??смотреть, найти.
Русский язык
Пожалуйста, составьте предложения со словами отрезать, дать,потерять, увидеть, ра??смотреть, найти.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Отрезать от красовка шнурок,дать другу денег,потерять тетрадку с работой,увидеть в небе журавлей,рассмотреть в телескоп звёзды,найти тетрадку с заданием
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