Выпишите слова с проверяемой безударной гласной в корне слова из этого текста
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Выпишите слова с проверяемой безударной гласной в корне слова из этого текста
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Большинство, жителей, широт, представляют, тропическим, достигает, сметаются, целиком.
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