Чому поблизу узбережжя Антарктиди айсберги тануть утричі повільніше, ніж біля бе??егів Гренландії? А. антарктичний лід має більшу щільність Б. в Антарктиці нижча температура води В. антарктичні води мають значно вищу солоність ...

География
Чому поблизу узбережжя Антарктиди айсберги тануть утричі повільніше, ніж біля бе??егів Гренландії? А. антарктичний лід має більшу щільність Б. в Антарктиці нижча температура води В. антарктичні води мають значно вищу солоність Г. в Антарктиці слабші вітри й менше хвилювання води
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