10 вапросов по теме словообразование
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10 вапросов по теме словообразование
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
просительница ← проситель 2) перечитать ← читать 3) подоконника ← окно 4) взрыв ← взрывать 5) пятиэтажный ← пять этажей 6)тишина– тишь7)переходить – переход 8)грузить-грузчик9)туман-туманность10)бабушка-прабабушка
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