Составте предложения ср со словосочетаниеми : Примерный ответ, На пределе скорости .

Гость: Гость:

Через некоторое время эта новость устарела. За несколько шагов до финиша спортсмен упал. Некто странный прошел по мосту. С некоторый пор он улыбается всем вокруг. Нечто удивительное произошло со мной прошлым летом. Кое у кого увидел новый телевизор. Нечто удивительное случилось в лесу. Кое с кем встретился сегодня в магазине.