Какими способами можно разделить 18 асыков на кучки с одинаковым количествлм асык??в? Какое количество асыков возможно в одной кучку?
Математика
Какими способами можно разделить 18 асыков на кучки с одинаковым количествлм асык??в? Какое количество асыков возможно в одной кучку?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18 асыков : 2 кучки = 9 асыков в каждой 18 : 3 = 6 в каждой любые числа, на которые делится 18 и кстати, что такое асыки?
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