Указать падеж имён существительных Белый-белый мельникСел на облака.Из мешка по??ыпаласьБелая мука.Радуются дети, Лепят колобки.Заплясали сани, Лыжи и коньки

Русский язык
Указать падеж имён существительных Белый-белый мельникСел на облака.Из мешка по??ыпаласьБелая мука.Радуются дети, Лепят колобки.Заплясали сани, Лыжи и коньки
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мельник - и.п. на облака - в.п. из мешка - р.п. мука, дети, сани, лыжи, коньки  - и.п. колобки- в.п.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Газета на тему трава и цветы на газонах прошу вас 5 предложений
Ответить
Русский язык
Прочитайте подберите к каждому слову однокоренное слово, противоположное по смыслу. Разгибать - сгибать, выбежать - ..., приехать - ..., выиграть -...
Ответить
Математика
Решить пример пожалуйста быстро! (3-4,72)*(5,12-4,38)+3,25*(-7,4) Прошу!
Ответить
Математика
Сколько будет 14x +4x-48=240?(Ровнение)
Ответить
Русский язык
Какое склонение в слове жалом
Ответить