Указать падеж имён существительных Белый-белый мельникСел на облака.Из мешка по??ыпаласьБелая мука.Радуются дети, Лепят колобки.Заплясали сани, Лыжи и коньки
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Указать падеж имён существительных Белый-белый мельникСел на облака.Из мешка по??ыпаласьБелая мука.Радуются дети, Лепят колобки.Заплясали сани, Лыжи и коньки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мельник - и.п. на облака - в.п. из мешка - р.п. мука, дети, сани, лыжи, коньки - и.п. колобки- в.п.
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