Сколько будет 14x +4x-48=240?(Ровнение)
Математика
Сколько будет 14x +4x-48=240?(Ровнение)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
14x+4x=240+48 18x=288 x=288/18 x=16
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