Номер 469 помогите срочно пж ребчят
Математика
Номер 469 помогите срочно пж ребчят
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 6+(-15)=-(15-6)=-11 2) 7,6+(-5,3)=7,6-5,3=2,3 3) -5/7+2/7=-(5/7-2/5)=-3/7
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